Shaheeda PERERA-LUSSENE

Issue d'une formation diversifiée et internationale, je suis intervenue en assurance, réassurance et finance : conseil en organisation, coordination et pilotage de projets.



J'ai ainsi travaillé au sein de différentes structures : client final, éditeur, cabinet de conseil.





J'ai rejoint la Direction Comptabilité Sociale et IFRS de GENERALI en 2009 pour un poste de chargé de projets dans les domaines organisation, suivi des risques et de la piste d'audit.



Mes compétences :

Anglais

Assurance

Coordination

International

Organisation

Pilotage

Process

Réassurance