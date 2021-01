Jérôme CHOPARD

Mon parcours est à limage de ma personnalité : combativité, persévérance, capacité dadaptation, force de conviction. Je me fixe des objectifs et je mets tout en œuvre pour les atteindre, en traitant à la fois les aspects techniques ainsi qu'en fédérant et manageant les équipes autour du projet.



De postes de mécanicien, réceptionnaire puis chef dunité dans une concession automobile, je suis rentré au siège de Renault et nai cessé de gravir les échelons en interne, tout en reprenant en parallèle mes études pour obtenir un diplôme dingénieur à lUTC.

Un long parcours semé dobstacles que jai surmontés : 5 années de cours du soir au CNAM, 2 années de mise en situation à des postes de cadre, de nombreux entretiens internes pour validation de mon passage cadre puis 3 années décole dingénieur.



Je me suis épanouis en tant que chef de projet ingénierie chez Renault dans le cadre de la collaboration Renault-Mercedes.



En 20 années dexpérience, j'ai développé des compétences techniques et managériales :

- Techniques : connaissances des phases de conception, développement, fabrication et industrialisation de pièces automobiles chez Renault et d'hélicoptère chez un équipementier aéronautique et maintenant chez Bollhoff.

- Managériales : animer / fédérer des équipes pluridisciplinaires et interculturelles pour atteindre les objectifs qualité, coûts, délais et prestation (QCDP) de mes périmètres.



L'appel de la montagne m'a poussé à saisir de nouvelles opportunités en charge du développement de nouveaux produits mécatroniques chez un fournisseur de systèmes d'assemblage dans l'industrie automobile & aéronautique à Chambéry en Savoie.



Mes compétences :

Forte capacité dadaptation

Électromécanique

Cadencement des actions/tenue des délais

Développement/Fabrication produit/process

Capacité à fédérer

Forte capacité à négocier

A l'aise dans les relations professionnelles

Gestion économique

Management interculturel

Esprit pratique/astucieux

Langues : anglais courant

Process

Lean Six Sigma

ERP

CMMI

Méthode agile

Propriété industrielle

Marketing produit

Veille technologique

Veille réglementaire

Résolution des conflits

Innovation produit process

Veille concurrentielle

Mécatronique

Software

Emboutissage

Forgeage