Olivier VOISOT

Je dispose d'une forte expérience industrielle de 25 années acquise dans les secteurs de l'automobile, de l'électronique, de la logistique, de l'assemblage et de l'usinage de précision.



Je maîtrise les outils du Lean Manufacturing (Certifié Black Belt Six Sigma) et de la gestion de Projet. Je possède une solide expérience de Management ainsi que des compétences en Industrialisation, Méthodes, Maintenance et Sécurité.

J'ai également piloté des projets de développement produit en lien avec des clients internationaux.



Compétences en :

Management

Gestion de projet

Industrialisation

Lean Manufacturing

Six Sigma

Méthodes

Maintenance

Sécurité

Stratégie



