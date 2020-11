Laurent BERNHARDT

Après 15 années passées à voyager en Europe et en Asie, à vendre des ascenseurs Thyssen ou des chariots téléscopiques Manitou, à mettre en place des organisations commerciales, à animer un réseau de distribution et à encadrer des équipes, j'ai quitté mon entreprise pour élargir mes compétences et préparé 2 masters obtenus en 2010 à l'EM Strasbourg.



Depuis 2011, je mets mes compétences et mon expérience au service d'Alcatel-Lucent Enterprise. Au sein de la Supply Chain, j'ai été responsable du Front Office de l'activité SAV et maintenant responsable régional de l'ADV sur les activités ventes neuves et SAV.



Mon prochain challenge : Une direction régionale des ventes ou une direction du service client.



Mes compétences :

Export

Manutention

Gestion d'équipe

Management commercial

Commercialisation des produits techniques

Développement commercial

SAP FAST

Microsoft Excel

Négociation commerciale

Lean management