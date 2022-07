Jérôme DEVISME

Convaincu et converti à l’Économie Sociale et Solidaire !



Après plusieurs années de bénévolat et une formation ESSEC à l'entrepreneuriat social, j'ai sauté le pas et suis maintenant salarié dans une association où je prends en charge la finance et l'administratif.



Mes années télécom et les formations que je suis en continu me fournissent les compétences pour accompagner les très petites structures de l'ESS à une utilisation humaine des outils numériques.



Mes compétences :

Management opérationnel

Management participatif

Pilotage d'activité

Coordination transverse (métiers et technique)

Technique BI, Télécom et notions de web

Gestion d'équipes, AT et off shore

Pilotage de projet

Association loi 1901

Modèle économique et pilotage financier

Stratégie

Conduite du changement (entreprise et RH)