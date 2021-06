Jérôme DONDEYNE

28 ans, concubinage

Permis B, véhicule personnel





DOMAINES DE COMPÉTENCES



- Programmation : C#, ASP.net, ASP, Pascal object, PHP, SQL, NoSQL, VB 6.0, VB.net, HTML, CSS, Javascript.



- Réseaux : Câblage, adressage, installation, configuration.



- Maintenance : Assemblage d’un PC, réparation, diagnostique.



- Système d’exploitation : Windows 95, 98, 2000 pro, ME, XP, Vista, Seven, Server 2003R2, notions linux.



- Logiciels utilisés : Word, Excel, Visual studio, Embarcadero, Xamarin, SQLServer, MongoDb, MySql, Paint Shop Pro, Powerpoint, Project, Balsamik Mockup, Access, Photoshop, Illustrator, dreamweaver, Eclipse, Web expert.





LANGUES



Anglais : lu, écrit, parlé

Allemand : notions



Mes compétences :

Chef de projet

Chef de projet technique

Développeur concepteur

Informatique

Internet

Technique

Web

Webmaster

Chef de projet fonctionnel

Gestion de projet web