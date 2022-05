Mickaël DE OLIVEIRA

Adoptez une méthodologie de travail performante, osez changer votre façon de voir et de construire votre produit !



Coach Agile, mon rôle est d'accompagner mes clients sur la conception et le développement de leurs produits. L'application de la méthodologie SCRUM au sein de leur équipe me permet de proposer un encadrement souple mais rigoureux.



Pour moi, la mise en place d'un méthodologie ne se limite pas à une application stricte des règles mais passe aussi par le développement d'une relation de confiance entre les parties prenantes du projet.



Mes compétences :

E-commerce

Développement informatique

SQL

Communication

Gestion de projet

Web

PHP

Opquast