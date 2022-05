Mickael DE OLIVEIRA

Aujourd'hui le réel et le virtuel se rejoignent au service de l'innovation et de la recherche. Grâce à ce procéder très complexe, il est aujourd'hui possible de matérialiser un objet, une structure ou même tout un territoire de façon virtuelle et très précise.



Les enjeux de la modélisation 3d ou Orthophotogéoreferencer, se calque sur plusieurs secteurs d’activités pour apporter un service majeurs et un gain de temps extrêmement important.



Drone Airtech, peut donc grâce à ce dispositif de pointe, allier la captation, l’analyse et le traitement d’informations de façon rapide et très précise.



Cela va de la détection de dégâts en passant par la réalisation en 3 dimensions de structures ou objets, en passant par le calcul de cubage, levé topographique de carrière, de la création de modèles numériques de terrains et bien d’autres.



