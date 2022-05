Jerome ERULIN

SExagEnairE assumé je suis un condensé d'Enthousiasme, dÉnergie et d'Expérience.

Mon objectif est de faire progresser votre structure dans la direction que vous avez décidée.

Je m'appuie sur les multiples acquis d'une carrière de marin marquée par la communication et les relations internationales et une expérience passionnante de direction d'une Fondation mémorielle et patrimoniale.

Mes qualités relationnelles et organisatrices seront pleinement épanouie au service de la vision d'une association ou d'une entreprise qui cultive l'esprit d'équipe dans le but d'aboutir à des réalisations concrètes ou de les développer..

J'aime mettre mon talent au service des moins visibles.

J'apprends tous les jours, surtout au contact des autres, pour m'adapter à mon Environnement et réussir en Équipe. Je partage aussi pour apprendre.

Je n'imagine pas darrêter avant cinq ans.