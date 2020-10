Jérôme FÉJEAN

MON OFFRE



Améliorer la performance de votre entreprise et l'accompagner durablement.



J’interviens principalement auprès des PME et ETI en utilisant une approche pragmatique orientée résultats et satisfaction clients.



J'accompagne les entreprises sur les thématiques de pilotage et d'organisation de sites industriels, d'amélioration de productivité, d’optimisation de process et de supply chain.



Je m’appuie sur une expérience opérationnelle acquise au sein de groupe internationaux et de PMI, qui me permet d’avoir une vision globale de l’entreprise et une maîtrise des leviers de progrès.



J'adapte mes interventions au besoin de chaque société ainsi qu'à sa culture. Ces interventions sont généralement constituées de 4 phases :



• Définition du besoin avec l’équipe dirigeante

• Diagnostic et proposition d'un plan d'actions

• Accompagnement à la mise en œuvre

• Développement de l’autonomie des équipes



N’hésitez pas à me contacter pour plus de renseignements: jerome.fejean@gmail.com



Mes compétences :

Matériaux

Gestion budgétaire

Direction de projet

Management

Direction technique

Lean management

P&L management

Direction de centre de profits