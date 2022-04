Le CETA est une plateforme technologique de 1000 m², dotée d'une large palette d'opérations unitaires appliquées aux solides et liquides : traitements thermiques, agitation-mélange, homogénéisation, séparation membranaire ou physique, embossage, fumage, conditionnements etc..

Nous travaillons plus particulièrement avec les spécialistes de la viandes et du lait, mais avons pu développer des partenariats techniques ou de production avec des spécialités très variées (panification, transformation de céréales, légumes, tests de matériels ou équipements techniques...).



Nous proposons de prestations dans les domaines suivants :



- FORMATION initiale et continue en agro-alimentaire (BTS, ingénieurs, mise en place de CQP pour plusieurs branches

IAA).



- Conduite de PROJET de R&D ou accompagnement technique pour des producteurs, des indépendants ou des entreprise.



- PRESTATION auprès d'industriels, d'artisans, ou de producteurs.



Vous trouverez davantage d'informations sur le site suivant :

http://groupesaintexupery.fr/entreprise/accompagnement-projets/



N'hésitez pas à nous contacter,



Bien cordialement, Alain CHOULET



Mes compétences :

Agroalimentaire

Amélioration continue

Gestion de projet

Management

Recherche et Développement