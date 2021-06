Stéphane MABIT

En tant qu'inspecteur régleur salarié de la compagnie AXA, j'interviens lors de sinistres importants subis par les assurés professionnels et industriels. En tenant compte des responsabilités et les enjeux, je constitue l'équipe en charge de l'évaluation des préjudices (experts), j'applique le contrat d'assurance, indemnise les assurés, suis les travaux de reconstruction et prépare les recours éventuels. Satisfaire les assurés va au delà de la simple indemnisation financière, et nous les accompagnons jusqu'à la reconstruction complète de leur bien ou le redémarrage de leur activité. C'est un métier de terrain et de contact alliant l'écoute des assurés, le respect des contrats et de la jurisprudence, et la recherche de solutions techniques.



Mes compétences :

Énergies renouvelables

Mécatronique

Développement durable

Industrie

Mécanique

Ingénieur

Innovation

Éco-conception

Industrialisation des projets

AMDEC

CAO 3D

Management de l'innovation

Comité européeen de normalisation

PLM ERP

Sinistre assurance

Amélioration continue

Brevets

Management d'équipes

Management de projet

Chef de projet études industrielles

USA

Assurances IARD

Developpement Produit et business

AFNOR

Process com

Négociations complexes