Jérôme GURI

Titulaire du master 2 professionnel "e-comm", j'ai les connaissances et les compétences de l'internet nécessaires pour concevoir, mettre en place et gérer des plates-formes dédiées au e-business, mais aussi les compétences du marketing, du commerce et de la vente par les technologies de l'information et de la communication.



Proposer le meilleur des dernières technologies et avancées du monde des nouvelles technologies et des solutions fiables et pérennes dans le temps font partie de mes préoccupations.



Sérieux, rigoureux, volontaire, sens du contact, curiosité d’esprit



Mes valeurs : dynamisme, écoute et réactivité, sens du service, organisation



Mes compétences :

Création site internet

Référencement

Rédaction web

Community management

Webmarketing

Référencement naturel

SEO

Sens du contact

Wordpress

Management