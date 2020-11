Jerome JEROME BILLY (BILLY)

Expert Business Intelligence

Mes années dintervention dans la « Business Intelligence », ou informatique décisionnelle », et l « Entreprise Performance Management », ou lélaboration budgétaire, mont permis de développer une vraie expertise technique et fonctionnelle, une expérience forte de projet et une passion sincère pour ce domaine.

Je souhaite continuer de mettre mon expérience et mon savoir-faire au service du Métier, avec une attention toute particulière au service rendu.







Mes compétences :



Projets de Business intelligence et délaboration budgétaire

IBM Cognos Data manager

Talend Data Integration

IBM Cognos TM1 / Planning Analytics

Microsoft Sql Server

Microsoft Power BI

Tableau Software

Cognos 7,8, Cognos Analytics 10,11