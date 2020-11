Jérôme JÉRÔME GUERS

Mes différentes fonctions et missions m’ont permis de me construire une expérience appuyée et certifiée dans le pilotage de projet. Je souhaite aujourd’hui évoluer vers une fonction de coordination et de gestion d’un portefeuille de projet.



Persévérant, impliqué et consciencieux, je suis prêt à relever tous les challenges qui me sont confiés.



Mes compétences :

Iso 20000

Gestion de projets

ITIL V3

PSNext

PMP