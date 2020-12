Jérôme LINKS

Fort d'une expérience de plus de 5 ans en prévention des risques professionnels dans la fonction publique territoriale, j'exerce actuellement en tant que conseiller de prévention missions transversales au sein du Département des Hauts-de-Seine.



Ingénieur diplômé en prévention des risques Hygiène Sécurité Environnement, j'ai finalisé ma formation initiale en acquérant une double compétence en management.



Motivé par la protection et la prévention dans toutes ses formes, mon parcours allie de solides connaissances scientifiques avec celles du management HSE et de l'administration des entreprises.



Mes compétences :

Informatique

Communication

ERP

Formation

Gestion de projet

HSE

Management

Maintenance

Nucléaire

Sécurité

Prévention des risques

Pompier

Sprinkler