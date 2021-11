Jérôme MARCARIAN

Après de riches expériences humaines et professionnelles au sein de DECATHLON Logistique à Saint-Quentin Fallavier, où j'ai pu développer mon appétence pour l'amélioration des process logistiques, la relation client, l'animation d'équipe, je me suis orienté vers le service client en B2B chez ELIS. Le secteur de la blanchisserie touche tous les domaines d'activité, TPE/PME, multinationales, métiers de bouche...Je me suis découvert de réelles qualités entrepreunariales au sein de la mini entreprise que je gérais sur 3 secteurs géographiques différents en l'espace de 7 ans. J'ai pris la décision fin 2016, de créer la société EXPRESS'I.O.N. dans le conseil aux entreprises sur la partie transport International. Après une étude de votre organisation logistique et transport, je vous propose des plans d'action et des solutions pour réduire vos contraintes opérationnelles et votre budget transport. La personnalisation de la relation clientèle est la clé de voûte de mon entreprise, j'apporte un service de proximité et de réactivité inégalé dans le domaine du transport.