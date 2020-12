Jérôme MONANGE

Web : https://labluxuryandretail.paris



Conseil MARKETING & COMMUNICATION - Expert RETAIL ( depuis 2013)

Marketing Opérationnel -

Retail Marketing - Experience Client - Luxury Retail

Transformation du Point de vente - Formation des équipes - Future of Retail



Communication - Branding - E-Réputation - Communication évènementielle

Social Media - Veille - Personal Branding - Influence



J'ai fondé 2 groupes professionnels les LAB RETAIL 2025 et LAB LUXURY and RETAIL 2025 et une structure conseil " Lab LUXURY and RETAIL"®

Une veille et communication social media active autour de ces thèmes et de la transformation digitale

Reconnu comme expert retail et cité plusieurs fois parmi les "influenceurs " B2B marketing et communication notamment sur Twitter et Linkedin.



LAB RETAIL 2025 : http://goo.gl/xnxXTI

LAB LUXURY and RETAIL 2025 : http://goo.gl/9u19bM



Passionné de photographie je suis aussi Auteur-Photographe

www.monangephotographie.book.fr



Mes compétences :

Luxe

Manager

Communication

Social media

Marketing

Mode

Benchmarking

Distribution spécialisée

Cross canal

Retail

Retail marketing

Distribution sélective

Omnicanal

Communication marketing

Veille

Futur du retail

Marketing opérationnel

Réseaux sociaux