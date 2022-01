Jérôme ONRÉ

Actuellement Ingénieur Travaux chez Claisse Environnement (groupe SADE), nous construisons ou réhabilitons des ouvrages en béton liés à la gestion de l'eau (stations de pompages d'eaux usées, stations de relevage d'eau pluviales, poste aéroéjecteurs, ...). Nous réalisons également la pose des équipements, la chaudronnerie, l'électricité, les structures métalliques.



J'ai également un expérience de 9 ans en temps qu'ingénieur études et projet chez Entrepose Contracting (groupe VINCI Construction). J'ai participé à plusieurs grands projets EPC, des achats jusquà la construction, dans un climat international.



J'ai acquis un profil transverse avec une expérience sur site lors de missions sur chantiers et en industrie de construction métallique.



Polyvalent, autonome, curieux, rigoureux et adaptable rapidement



Mes compétences :

Construction

Conduite de travaux

Coordination de projets

BTP

Génie Civil

Assainissement

Environnemnt,

Cryogénie

Energie

gaz

LNG

pétrole

PIPING

Stockage

TUYAUTERIE

chaudronnement

Ingénierie

Gaz naturel

Mécanique

Gestion de projet

Budget

Délais

Qualité

Autocad

CATIA

Microsoft Office

RDM

Planning MS PROJECT

Solidworks

Charpente métallique