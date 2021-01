Jérôme PEYRAUD

"Expatrié" depuis 2007 en Martinique, je suis quelqu'un de curieux et passionné qui voit en ces qualités , a base de la réussite. En effet j'exerce aujourd’hui dans un tout autre domaine que ma formation initiale ce qui m'a permis d'apprendre énormément techniquement tout en continuant d'améliorer ma gestion des hommes qui pour moi est un excercice primordial pour mon épanouissement professionnel.



Mes compétences:



- Mon expertise technique en tant qu'ingénieur

- Ma connaissance en terme de gestion d'entreprise

- La connaissance du terrain

- La maîtrise des outils informatiques (CAO, OFFICE, outils de gestion)

- Mes qualités commerciales et humaines



Mon ambition est de développer mon entreprise et pérenniser son activité, pour ensuite pouvoir évoluer au sein d'entreprise plus importantes et apporter mon savoir faire.



Mes compétences :

Catia v5

Bureautique

Potain

Solidworks

EBP

Fonderie

CAO

Métallurgie

Électrotechnique