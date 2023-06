Jérôme ROMAND

Graphiste/Créateur de contenus visuels I Valoriser votre e-commerce sur les réseaux sociaux et gagnez en crédibilité



Vous êtes une entreprise e-commerce qui se développe et vous avez besoin de promouvoir vos produits pour attirer plus de clients

Mon objectif est de vous y aider,



Vous êtes peut-être dans lune ou plusieurs de ces situations actuellement

- Vous savez quil faut être présent sur les réseaux sociaux pour accroître vos ventes

- Vous avez besoin de promouvoir des offres commerciales efficacement sur des périodes décisives (Noël, Soldes, Fête des pères, etc.)

- Vous avez de supers produits à vendre, mais vos contenus visuels nen reflètent pas le sérieux



Je vais vous aide à donner de la crédibilité à votre e-commerce grâce à la force des images.



Ce qui manime au quotidien, cest de produire pour vous des visuels uniques et efficaces, afin de vous faire remarquer sur les réseaux sociaux et générer ainsi encore + de clients et + de chiffre d'affaires.



Marqué par une expérience significative dans le e-commerce (Sport, Bien-être, Informatique & High-tech), jai acquis une connaissance du langage et des codes qui lui sont propres.

Je collabore régulièrement avec tout le corps professionnel qui y est lié (agences de communication, chefs de projet, rédacteurs web, intégrateurs, développeurs)





Ils mont fait confiance : PetanqueShop, Havea, Phenix Studio, Digital Korner, Seven Valley, KMTP, Rev de Chiens



On en discute maintenant ? contact@jromand.fr

ou directement par LinkedIn





À propos :

Directeur artistique Indépendant

Jaide mes clients à donner de la crédibilité à leur entreprise,

en créant pour eux tout les supports nécéssaires à leur bonne

communication.

Je suis plus précisément spécialisé dans le domaine du sport

et bien-être, jaccompagne notamment le site e-commerce

PetanqueShop, sur lensemble de sa direction artistique.



Mes compétences :

Adobe Creative Suite

Design graphique

Direction artistique

Identité visuelle

UI Design

Illustration

Supports print

Intégration

Html & css

Wordpress

Wireframes