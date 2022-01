Benoit MONTOYA

Sincère et dynamique, j'ai au cur de mes valeurs un côté humain fort. En réel compétiteur je suis toujours prêt à relever des challenges. C'est d'ailleurs pour cela que j'ai rejoint Décathlon pour ma première expérience. J'ai toujours aimé partir en compétition de VTT, c'est vrai il y a eu quelques chutes pour ne rien vous cacher, mais le principal c'est de recommencer et de ne rien lâcher. J'ai toujours aimé relever des défis et m'enrichir grâce aux personnes autour de moi, les faire grandir. Je suis très curieux, ce qui me permet d'apprendre rapidement et de m'adapter à une nouvelle équipe. La preuve je n'étais pas un spécialiste du make up et pourtant aujourd'hui je connais plus de choses que ma femme et mes amies grâce à Sephora, à l'écoute, et maintenant au coaching et accompagnement de mes collaborateurs.

Vous voulez la suite ? Vous voulez en savoir plus sur mon parcours ? Mes valeurs ?

Il faudra me contacter, une rencontre est bien plus intéressante qu'une présentation écrite.