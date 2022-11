Jérome ROZÉ

J'ai une expérience de 14 ans au sein d'une imprimerie où j'ai occupé successivement les postes d'agent de planning, de fabricant et de commercial/deviseur. J'ai développé mes compétences dans l'analyse des demandes client, l'étude des moyens techniques à mette en œuvre, l'élaboration des devis, l'organisation et la gestions des dossiers de fabrication. Dans chacune de ces missions j'ai pu représenter différents clients au sein de l'entreprise afin de coordonner les services pour réaliser leurs ouvrages.

Je souhaite, aujourd'hui, mettre à profit mes savoir-faire au sein d'une nouvelle entreprise dans le cadre d'un emploi plus technique que commercial.



Mes compétences :

Deviseur

Facturation

Plannifier

Fabrication de documents imprimés

Gestion commerciale

Sous traitance de capacite et technicité

Chaîne graphique

Informatique tableur et traitement de texte

Permis A et B

Suivi de fabrication