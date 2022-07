Jérôme SERIAT

Titulaire d'une formation de niveau III (bac +2) de Technicien Supérieur Gestionnaire des Ressources Informatiques (TSGRI). Je possède une expérience professionnelle significatif dans le milieu de l'informatique. J'ai effectué des missions de support, d'exploitation et d'administration certaine en équipe et d'autres en complète autonomie.



J'ai évolué dans des environnements système Microsoft (Windows Server 2008, 2012, 2016), Linux (Ubuntu, Redhat, Fedora , Debian) et Unix (Aix). J'ai des compétences sur la virtualisation (VMware vSphere, Hyper-V) et des SGBD (MySQL, PostgreSQL, Oracle). Toujours curieux j'ai des notions de programmation en Html, Css, Php, JavaScript, Java.



Actuellement en poste sur Toulouse, je reste à l'écoute d'opportunité. Vous pouvez me contacter au : 07.81.05.38.30 ou par émail : seriatjerome@hotmail.fr.



Mes compétences :

Virtualisation (VMware vSphere, Hyper-V)

Système Linux (Ubuntu, Redhat, Fedora, Debian)

Système Microsoft (Windows Server 2008, 2012, 2016

Système Unix (Aix)

Programmation (Html, Css, Php, JavaScript, Java)

SGBD (MySQL, PostgreSQL, Oracle)