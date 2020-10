Jerome VOILET

A travers de mon parcours professionnel, j'ai acquis les compétences nécessaires à la mise en œuvre de solutions progicielles.

Mon expérience m'a conduit à suivre des projets déployés à travers toute la France, aussi bien au sein d'entreprises privées que de collectivités territoriales publiques.

Audits, réunions préparatoires et coordination de projet, formation et accompagnement des administrateurs et utilisateurs, j'ai exploré toutes les étapes clés de projets aboutis.

Orienté service clients, je suis impliqué dans mes missions et ai développé beaucoup de pédagogie dans mon approche.

Capable de travailler en parfaite autonomie comme en équipe, je sais m'adapter rapidement à un nouvel environnement professionnel.



Mes compétences :

Formation

Gestion de projets

Pédagogie

Informatique

Support client

Support technique

Microsoft Office

Anglais

Reporting