Jess PEREZ

Élément moteur de tout ce que j’entreprend avec mes multiples compétences, expériences et expertises techniques, artistiques, organisationnelles et fédératives. Ingénieur de l’imaginaire, facilitateur, optimiste, courageux et bienveillant, j’accompagne les équipes, les projets, les travaux depuis plus de 35 ans tout au long de leurs processus, en traduisant les envies, de l’idée à l’inauguration et au-delà. Avec ma vision et mon analyse panoramique, je pense les projets dans leur globalité, conception, durabilité, intégration, accompagnement, production, installation, jusqu’à leur usage et appropriation, entretien, gestion, démontage ou recyclage, ré-emploi.