Jessica BONY

Forte d'une expérience de près de 10ans, je cherche à nouveau un poste où m'épanouir. J'étudie toutes propositions sérieuses dans le secteur du tourisme ou de la culture, de préférence sur le bassin Rennais ou accessible à moins d'une heure en transport ou par la route. J'aime mon métier et souhaite continuer à partager et m’enrichir pour des collaborations gagnantes - gagnantes.



Enfin, j'ai une sensibilité particulière par d'autres domaines que j'ai pu explorer : l'art sous toutes ses formes car je m'attache plus au message que l'artiste a souhaité faire passer que par l’œuvre elle-même, le handicap pour lequel je suis convaincu que rendre les lieux accessibles profite aussi à d'autres publics et l'agriculture ou la nature en générale.



Mes compétences :

Tourisme

Polyvalent

Environnement

Gestion de projet

Comptabilité - gestion

Communication

Marketing