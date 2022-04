Jessica JANSSEN

Un graduat en infographie et quelques formations complémentaires lui ont permis d’acquérir de bonnes compétences dans divers domaines tels que l'identité visuelle d'entreprise, le web et la photographie. Toujours en quête de connaissances, elle possède un background culturel et intellectuel dans des domaines très différents lui permettant de puiser des inspirations larges et différenciées.





"Passionnée par mon métier et respectueuse de la nature, j'aimerai proposer des solutions créatives en apportant une dimension écologique à mes clients."