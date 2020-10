Jessica JEANNE

Spécialiste en communications et en marketing, je possède une solide expertise en gestion de projets. Toujours partante pour prendre part à de nouvelles activités, je suis dynamique, axée sur les résultats et j'ai à cœur de motiver et mobiliser des équipes de travail.

Jaime relever de nouveaux défis et élargir mon réseau professionnel. Au plaisir de faire votre connaissance !



Domaines de compétences :



Gestion de projets communication / marketing

Communications stratégiques et numériques

Stratégie événementielle

Communication interne et gestion des ressources humaines

Développement d'affaires

Fort intérêt pour le design, le graphisme, la photographie et la vidéo