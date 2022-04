Jessica JOUAN

Parfaitement confirmée au métier de l'assistanat et une première expérience réussie dans le management opérationnel , ceci m'amène aujourd'hui à rechercher un poste à responsabilités et sédentaire en gestion administrative et commerciale ou en fonction support-assistanat dans le BTP (gestion des appels d'offres, chargée de relation client). Je parle très bien l'anglais.



Mes compétences :

Rigueur

Management opérationnel

Gestion administrative

Recrutement

Gestion commerciale