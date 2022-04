Jessica JOUAN

Agent de support hotel au sein de la division affaire Expedia, je vis en Angleterre depuis 3 ans. fort d'une experience professionnelle de 10 ans dans le secteur touristique, j'ai construis ma carriere professionnelle en debutant en tant que receptionniste mi-temps pour la chaine Odalys et pour me retrouver rapidement a la direction de l'etablissement.j'ai egalement vecu aux Etats-Unis et en Irlande, je parle couramment francais et j'ai egalement des connaissances en espagnol et allemand. efficace, carree, professionnelle, et experimentee, j'apprecie de nouveaux challenges.



Mes compétences :

Translation english to french

French Foreign Language

English fluent