Jessica LAHMAR MELEARD

Mes compétences

- Gestion et management projet : études, ressources, planning, budget

- Etudes : faisabilité, détail, APS / APD

- Optimisation, mise en conformité, sécurisation, fiabilisation d’installations procédés dans l’industrie pharmaceutique

- Conception et validation de fonctionnement de ces installations : revues PID, PCF, schémas aérauliques, schémas procédés

- Définition, validation et qualification d’équipements procédés

- Installation générale : gestion des flux, utilités, implantation, ergonomie

- Qualité / Normes / Réglementation dans un contexte BPF & GMP

- Revues HSE et Analyses de risques : méthodes HAZOP et LOPA

- Relations équipe projet et clients – fournisseurs

- Pharmacie, Cosmétique, Chimie fine, Pétrochimie, Agroalimentaire

- Esprit d’équipe, Goût du terrain et du contact



Assurance Qualité

Cosmétique

Management de projet

Process

Qualifications

Bonnes Pratiques de Fabrication

FDA

Process stériles