Jessica LASBLEIZ

Après quelques années dans l’hôtellerie, j'ai voulu me tourner vers les métiers de l'industrie et du tertiaire, c'est pourquoi en 2009, je me suis dirigée vers la comptabilité en effectuant une formation qualifiante à l'AFPA de Saint Herblain (44). Cette formation réussite, j'ai pu accéder à un poste chez RASEC RETAIL (agencement bois et métal) en tant qu'assistante approvisionnement puis approvisionneuse. En septembre 2014, on m'a proposé un poste de coordinatrice de production qui n'a malheureusement pas pu continuer, à cause de la perte d' un marché dans mon entreprise. Cela m'a permis de connaitre et de comprendre la gestion de production.