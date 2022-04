Jessica LASNIER

Animée d'une réelle envie d'apprendre, je suis à l'écoute d’opportunités éventuelles.



Je sais m'adapter et ai le sens des responsabilités.

De plus, ma double compétence en commerce et communication ainsi que mes diverses expériences professionnelles me permettent aujourd’hui de justifier d’une bonne connaissance des problématiques que peuvent rencontrer les entreprises sur un plan marketing et commercial.



Mon dynamisme vient compléter ces qualités relationnelles.



Je suis donc persuadée que mes motivations et mon envie de faire évoluer ma carrière peuvent vous servir et vous apporter autant que ce que vous avez à m'offrir.



Mes compétences :

Assurance

Assurances

COMMERCE

Courtage