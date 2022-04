Bonjour,



Actuellement à la recherche d'un CDI dans le secteur de la bijouterie, je suis disponible dès à présent.

Maîtrise des encaissements, accueil et conseils client. Solides connaissances en gemmologie et horlogerie.

Première expérience au sein de PIERY SAS et Histoire d'Or.

Merci de votre attention.



Cordialement.



Mes compétences :

Polyvalante

Communication