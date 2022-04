Jessica LÉPINASSE

Les missions de marketing et communication on et off-line font partie de mon quotidien et je les mène avec succès depuis quelques années. Stratégie, veille, gestion de projet, analyse de reporting et optimisations… sont des dimensions inhérentes à mon activité.



Les NTIC sont certes devenues incontournables, la dimension humaine n'en reste pas moins importante. J'ai toujours mis un point d'honneur à l'entretien de bonnes relations que ce soit en interne comme avec les clients, partenaires et prestataires.



Si vous souhaitez échanger autour de problématiques communes à nos métiers, n'hésitez pas à me contacter !



Faire grandir son réseau étend les perspectives...



Mes compétences :

Relations Presse

Stratégie de communication

Rédaction de contenus

Rédaction web

Création graphique

Gestion de projets

Référencement web

Email marketing

Partenariats stratégiques

Gestion de contenus web

Evénementiel