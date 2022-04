Jessica LETESSIER

Suite à une formation de "Conseillère en insertion professionnelle", j'ai plus de deux ans d'expérience en tant qu' intervenante socio-éducative dans un Habitat Jeunes.

Référente d'une quarantaine de résidents, mes missions étaient principalement axées sur l'accompagnement vers l'autonomie, l'insertion sociale & professionnelle, la santé et l'animation de soirées à but éducatif (santé, citoyenneté, hygiène, logement, budget, loisirs, culture...).



- Conduite d'entretiens individuels

- Animation d'actions collectives en lien avec la santé, l'emploi

- Mise en place de projets

- Création de partenariats

- Soutien et appui sur les démarches administratives

- Gestion de la vie quotidienne



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Excel