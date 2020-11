Agnès FLORESCO

Après une longue expérience professionnelle en tant qu'ergonome cogniticienne, métier éminemment lié à la psychologie cognitive, je me suis reconvertie en psychologie clinique il y a plusieurs années à l'Université de Montpellier III.



Durant mon parcours de psychologue j'ai été amenée à prendre en charge aussi bien des enfants, des adolescents que des adultes dans un cadre institutionnel (hôpital, clinique privée, CMPEA) comme libéral.



Je suis spécialisée dans la prise en charge des troubles anxio-depressifs et des troubles du comportements (enfants).



Par ailleurs, je réalise des bilans psychologiques (intellectuel et de personnalité). Dans ce domaine, je m'intéresse à l'évaluation des enfants rencontrant des difficultés d'apprentissages (Troubles dys, TDA/H).

Et je me spécialise tout particulièrement dans l'évaluation et l'accompagnement des personnes dites à « haut potentiel intellectuel » qu'ils soient enfants, adolescents ou adultes.



J'ai une pratique clinique dite intégrative : j'utilise différents outils ou techniques suivant les besoins, et ressources de la personne.



Mes compétences :

> Entretiens cliniques, soutien, "coaching"

> Psychothérapies

> Bilans psychologiques, tests psychométriques

> Animation de réunions en équipe pluridisciplinaire et inter-services

> Approche intégrative : Psychodynamique, TCC, Hypnose Ericksonienne, Thérapie familiale systémique, Mindfullness