Responsable Marketing & Communication pour diverses industries (Agro-industrie, EMS....) en Europe et au Mexique. Créative et dynamique, j'aime définir et mettre en œuvre des stratégies de communication interne/externe et de marketing efficaces.



SPÉCIALITÉS :

- Définition et mise en œuvre de stratégies de communication interne/externe et de marketing :

- Solides compétences en rédaction et storytelling

- Conception graphique : print/web (Adobe Creative Suite ....)

Photoshop, Illustrator, InDesign, InDesign, Premiere Pro

- Réalisation de vidéos

- Mindmapping

- Organisation événementielle

- Team building

- Community Management

- RP

- Gestion de projet : pilotage, coordination, suivi et mise en œuvre

- Management transversal

- Gestion du changement, gestion de crise

- Langues : Anglais/Français (bilingue), Espagnol/Allemand/Portugais/Portugais



MEMBRE DE RESEAUX PROFESSIONNELS DE COMMUNICATION :

• AFCI

• Com'45



Me conctacter : jessica.louyot@yahoo.fr



