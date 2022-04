Jessica MAISONNEUVE

Après une longue réflexion, j'ai décidé de me reconvertir professionnellement en tant qu'auxiliaire de puériculture. J'ai acquis, durant ma formation beaucoup de connaissances sur le développement de l'enfant. Aujourd'hui, je continue d'approfondir ces connaissances par le biais de lecture à ce sujet et je projette également de suivre des formations, colloques... Aussi, je souhaite mettre ces connaissances et ces compétences acquises lors de mes stages, au profit d'une structure d'accueil dans laquelle je pourrais m'épanouir. Bienveillance, est mon maître mot. Je reste à votre disposition pour de plus amples renseignements, et afin de vous y exposer mes motivations.



Mes compétences :

Responsable

Administratif

Assistante

Service client

Commercial

Petite enfance