Jessica MALIGORNE

Depuis près de 10 ans, mon parcours professionnel m’a permis d’occuper des postes généralistes dans le domaine de la comptabilité, et ce dans différents domaines. J’ai ainsi appris à travailler en réelle autonomie.



Les postes que j'ai occupés m'ont permis de conforter une autonomie certaine dans l'accomplissement de mes fonctions. J'ai géré seule des sociétés de la création comptable jusqu'à la réalisation des clôtures et occupé divers postes polyvalents.

Afin de pérenniser le poste d’assistante administrative, j'ai su optimiser des qualités personnelles et professionnelles qui me semblaient indispensables pour assurer la fluidité des échanges tant avec mes collègues, ma hiérarchie qu'avec les différents clients : rigueur, organisation, tutorat, formation.

Ma capacité à établir des priorités, ma rigueur, mon organisation, et ma discrétion font de moi une collaboratrice sérieuse.



Mes compétences :

Sage Accounting Software

SATURN

SAP EC PCA

SAP

Oracle

Microsoft Office

Organisation

Rigueur

Réactivité

Exigence

Bank Reconciliations

Bookkeeping

Cash Management

Invoicing > Issuing Invoices

Value Added Tax