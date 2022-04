Jessica MARREC

Après une formation théorique solide en histoire et histoire de l'art, complétée par un master professionnel en mise en valeur du patrimoine et management de la culture, j'ai pu rapidement mettre en pratique les savoir-faire acquis au cours des 5 années passées à travailler pour un programme européen de développement par le tourisme culturel à l'Ouest-Cameroun : la Route des Chefferies. Mon parcours m’a ainsi permis de développer mes capacités à gérer des projets scientifiques (expositions, publications…), événementiels (festivals, séminaires…) ou de communication (conférences de presse, catalogue promotionnel…) et ceci de leur genèse à leur évaluation.



Passionnée par le monde de l'art et de la culture, mon objectif est de valoriser le patrimoine, le protéger et sensibiliser le grand public afin de garantir sa transmission aux générations futures. Je suis également convaincue de l'importance des politiques culturelles pour le développement des territoires. Dynamique et polyvalente, je suis très investie dans le milieu associatif. Attirée par les initiatives innovantes et les stratégies territoriales, je cherche actuellement à relever de nouveaux challenges.



Mes compétences :

Gestion associative

Stratégie de communication

Expositions et évènements

Gestion de projets internationaux

Recherche de financement

Recherche scientifique

Médiation culturelle