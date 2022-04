Bonjour,



Psychologue clinicienne, diplômée de l'Ecole de Psychologues Praticiens de Paris depuis 2013, et spécialisée en psychopathologie clinique infantile, je travaille depuis plusieurs années en institution dans le champ de la petite enfant au sein de diverses structures d'accueil municipales (crèches collectives, multi-accueils, halte-garderie, RAM).



Formée à la pratique d'accueil conjoint parents-enfants, j'ai également acquis plusieurs expériences professionnelles en tant qu'accueillante dans des Lieux d'Accueil Enfants-Parents (LAEP), associatifs et municipaux.



Enfin j'ai travaillé auprès d'enfants et d'adolescents au sein de structures associatives impliquées dans la protection de l'enfance.



En parallèle de ma pratique clinique en institution, je travaille désormais une journée par semaine (le mardi, de 8h30 à 21h00) en libéral, dans un cabinet de psychologues situé 12 place de la Nation dans le 12ème arrondissement de Paris.



D’orientation analytique, je propose des consultations psychologiques et des suivis thérapeutiques à :

- des jeunes enfants de 0 à 4 ans ;

- des enfants de 4 à 13 ans ;

- des adolescents à partir de 13 ans.



Des consultations peuvent être envisagées dans le cadre d’un soutien aux parents, sous forme de guidance parentale.



Enfin, un accompagnement psychologique peut également être proposé aux femmes enceintes.



L’aide psychologique peut être ponctuelle, pour une durée de quelques consultations, ou s’inscrire sur un travail plus long selon la demande, la problématique et la personne.



Le cabinet est aménagé avec un espace enfant, composé de chaises et d’une table d’enfant, sur laquelle est disposé le matériel de jeux. Un espace avec des fauteuils est prévu pour les parents.



Pour toute information complémentaire ou pour prendre rendez-vous, vous pouvez me contacter par téléphone au 06.89.15.66.89 ou par mail à l’adresse suivante : jmartin.brisac@gmail.com.



A bientôt,



Jessica MARTIN-BRISAC

Psychologue clinicienne



Mes compétences :

Psychologie

Bilan psychologique

Psychanalyse

Animation de groupes

psychodrame