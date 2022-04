Jessica MAUNIER

Bonjour



Je m'appelle Jessica je suis à la recherche d'un travail qui me permettrait d'allier formation, traduction et pourquoi pas vente. Actuellement je travaille dans le domaine de la haute technologie avec samsung où je suis régulièrement formée sur les nouvelles technologies. Je suis dynamique, j'aime apprendre et transmettre, voyager, me sentir utile dans ce que je fais et je ne suis pas avare de travail. J'ai eu une expérience polyvalente puisque avant Samsung j'ai travaillé dans la restauration, la formation, la petite enfance et bien d'autres domaines encore. N'hésitez pas à me contacter si mon profil vous intéresse.



Mes compétences :

Negociation

Animation commerciale

Formation

Conseil commercial

Création de site web

Traduction

Organisation d'évènements

Langues

Pédagogie

Vente

Anglais

Espagnol

Portugais

Pack office

Open office