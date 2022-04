Jessica MICLO

De nature dynamique et tenace mon ambition saura faire la différence.

Curieuse et battante mon environnement de travail est pour moi très important dans ma fonction.Intéréssée par les grosses structures et l'environnement international, j'ai jusqu'à présent un bon background commercial terrain .Mes connaissances en management déquipe et en gestion de centre de profit sauront faire la différence et apporter à mes futurs collaborateurs.

Réellement intéressée par un poste de "Chasseur de têtes" ou par un poste en Management; je serais à la hauteur de vos exigences .Mon expérience depuis 5 ans dans un environnement où le matching" employeur -candidat" doit être parfait pourra vous le témoigner.



Mes compétences :

Commercial

Marketing

Marketing produit

Négociations

Promotion

Promotion des ventes

Recrutement

ventes