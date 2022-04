Jessica MIQUELINO

Je suis actuellement chargée de recrutement chez ALTRAN pour deux ans en alternance afin de décrocher mon Master en Ressources Humaines.



Je suis ouverte à toutes propositions dans le domaine des ressources humaines pour un poste en CDI à partir du 01 septembre 2017.



En effet, je désire enrichir mon expérience professionnelle dans ce domaine , acquérir de nouvelles compétences et apporter mes connaissances mais aussi m'impliquer dans un éventuel projet innovateur au sein de ma future équipe.



Détendeur du permis B et véhiculée, je peux me déplacer dans l'île de France.