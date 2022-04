Jessica MONY, Mariée et un enfant de 4ans.



Je travail à temps complet depuis novembre 2007.

Lors de mes études (de 2004 à 2007) je travaillai 3 jours par semaine en entreprise, les 2 autres jours étant réservés à mes études.



Dans les postes que j'ai occupé et que j'occupe aujourd'hui, j'ai un profil très polivalent.

Mes tâches passent de la gestion de ressources (RH), à la préparation de bon de commandes (Service Achat) jusqu'à la validation et la saisie comptable de factures (Finance).

Depuis 2 ans maintenant je suis également responsable du budget hors staff de l'équipe IT. Je participe donc à l'élaboration du budget et à la cloture annuelle.

J'ai également dans mes attributions une partie communication, secrétariat et une partie reporting.



Je suis quelqu'un d'aimable, motivée et très pointilleuse dans son travail.



Mes compétences :

Oracle