Jessica MUNTONI

J'occupe à ce jour et ce, depuis septembre 2001, un poste de juriste généraliste au sein du Conseil départemental de l'accès au droit, structure chargée d'apporter aux particuliers une réponse à leurs interrogations et à leurs problèmes juridiques et admnistratifs.



A ce titre, j'accueille le public, écoute, instaure un climat de confiance, analyse les besoins, informe afin de répondre aux attentes, envisage une solution amiable aux problèmes évoqués et oriente vers les partenaires relais.



Forte de onze années d'expérience sur le terrain, j'ai pu développer une rigueur dans l'organisation du travail, des qualités rédactionnelles, des capacités d'analyse, de synthèse et de gestion des situations difficiles.



