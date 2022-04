Jessica PALMAR

Bonjour à tous,



Actuellement en poste au sein de la société Veolia, je suis en charge des achats de prestations intellectuelles et plus particulièrement des prestations de communication.



Double compétence Achats - Marketing & Communication.



Mobilité: Internationale



Je reste à l'écoute de mon environnement et des opportunités dans l'esprit d'apporter mes compétences et de constamment découvrir de nouvelles choses.









Mes compétences :

Achats

Marketing

Communication

Gestion de projet