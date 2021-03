Jessica PECHEUX

J'ai 15 ans d'expériences en Qualité, Hygiène, Sécurité des Aliments.



Je suis compétente dans les domaines de :

- l'animation d'un système Qualité (gestion des Non Conformes, gestion des réclamations consommateurs, traçabilité, gestion documentaire...),

- la mise en place dune démarche Qualité (HACCP, PMS, Ecocert, Certiphyot, FSQS, IFS...),

- la conduite d'audits (site de production et fournisseurs),

- la formation du personnel (encadrement, opérateurs, nouveaux arrivants, prestataires de service),

- la conduite de projets (arrivée d'un nouveau process, référencement d'un nouveau produit...).



J'ai la satisfaction d'avoir mis en place le certiphyto sur l'ensemble des hypermarchés cora (59 sites+ centrale d'achat) et d'avoir obtenu la certification pour l'ensemble du groupe.



J'ai également une expérience de 8 ans dans le suivi produit (création, développement, cahier des charges, contrôle, suivi...).



Je suis rigoureuse et pragmatique et j'aime avant tout, travailler sur le terrain.



Je suis actuellement à la recherche de nouvelles opportunités suite au suivi de mon conjoint dans la région Nouvelle-Aquitaine.